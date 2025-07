CONCERT DU TRIO GANAPATI Montaigut-sur-Save

CONCERT DU TRIO GANAPATI Montaigut-sur-Save lundi 21 juillet 2025.

CONCERT DU TRIO GANAPATI

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Le groupe Ganapati a été créé par Bernard Margarit il y a déjà 15 ans.

Après de nombreuses collaboration avec différents musiciens indiens, tels que Debashish Brahmachari, Imran Khan, Nabankur Bhattacharya, Labonee Mohanta, Udupa Giridar et bien d’autres, le groupe Ganapati s’est forgé une solide réputation à travers le monde .

Rejoint par la Sitariste Joyeeta Sanyal et son frère Debojyoti au Tabla, le Trio explore divers aspects de la musique classique indienne

Mélodie, improvisation et virtuosité sont les qualités principales ce Trio.

Pour ce concert, Joyeeta et Debojyoti débuteront par un Raga dans la pure tradition de la musique classique indienne.

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

The Ganapati group was created by Bernard Margarit 15 years ago.

German :

Die Ganapati-Gruppe wurde bereits vor 15 Jahren von Bernard Margarit gegründet.

Italiano :

Il gruppo Ganapati è stato fondato da Bernard Margarit 15 anni fa.

Espanol :

El grupo Ganapati fue fundado por Bernard Margarit hace 15 años.

