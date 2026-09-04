Informations pratiques

Saint-Pierre-Église

Concert du Trio Matthieu DONARIER (saxophone), Manu CODJIA (guitare), et JoeQUITZKE (batterie)

Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Vingt ans déjà que l’inclassable trio à la formation improbable (un sax, une guitare, une batterie) fabrique et invente une réjouissante musique à faire hurler les puristes de Jazz. Parfois proche de la musique contemporaine et des musiques actuelles, via les recherches sonores, jazz débridé et libre, unisson parfait de la forme sonate, le trio s’ingénie à brouiller les pistes avec une délectation toujours recommencée. .

Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com

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English : Concert du Trio Matthieu DONARIER (saxophone), Manu CODJIA (guitare), et JoeQUITZKE (batterie)

L’événement Concert du Trio Matthieu DONARIER (saxophone), Manu CODJIA (guitare), et JoeQUITZKE (batterie) Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cotentin – Le Val de Saire