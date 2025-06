Concert du trio musical Pont des Arts Ferme du Manoir d’Anctoville Anctoville-sur-Boscq 22 juin 2025 11:30

Manche

Concert du trio musical Pont des Arts Ferme du Manoir d’Anctoville 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche

Début : 2025-06-22 11:30:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Concert du trio musical Pont des Arts dans le cadre de la journée porte ouverte de la ferme du Manoir d’Anctoville.

Rives musicales d’hier et d’aujourd’hui reliées par le pont du swing.

Ferme du Manoir d’Anctoville 2 Le Manoir

Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 12 31 58 47

English : Concert du trio musical Pont des Arts

Concert by the Pont des Arts musical trio as part of the open day at the Manoir d’Anctoville farm.

Musical shores of yesterday and today linked by the swing bridge.

German :

Konzert des Musiktrios Pont des Arts im Rahmen des Tages der offenen Tür auf dem Bauernhof Manoir d’Anctoville.

Musikalische Ufer von gestern und heute, verbunden durch die Brücke des Swings.

Italiano :

Concerto del trio musicale Pont des Arts nell’ambito della giornata di apertura della fattoria Manoir d’Anctoville.

Le rive musicali di ieri e di oggi collegate dal ponte girevole.

Espanol :

Concierto del trío musical Pont des Arts en el marco de la jornada de puertas abiertas de la granja Manoir d’Anctoville.

Orillas musicales de ayer y de hoy unidas por el puente giratorio.

