Concert du trio Noctambule le 18 octobre 2025 à Ligueux Sorges et Ligueux en Périgord

Tarif : – –

Concert du trio Noctambule le 18 octobre 2025 à 20h30 à la salle Bernard Barbier de Ligueux.

Des chansons variées et revisitées par un trio dynamique et talentueux qui partage avec le public plaisir musical et bonne humeur. Soirée tonique et réjouissante en perspective.

Réservation auprès de Sylvie Jahier au 06 17 83 41 50

Tarif 12 euros gratuit pour les 12 ans. .

73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 83 41 50

