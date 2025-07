Concert du trio Omega Violet à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Concert du trio Omega Violet à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 30 août 2025.

Concert du trio Omega Violet à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-08-30 19:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Trio Indie Rock Folk Progressif.

Comme sortie d’un cabinet de curiosités, leur musique tend à multiplier les directions sonores et dérégler les boussoles stylistiques en alliant rythmes asymétriques, fragments de musique concrète, chant en plusieurs langues et écriture pop.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis Participation libre.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Concert du trio Omega Violet à l’Escarbille

Indie Rock Progressive Folk Trio.

Like something out of a cabinet of curiosities, their music tends to multiply sonic directions and derange stylistic compasses, combining asymmetrical rhythms, fragments of musique concrète, multilingual vocals and pop writing.

Practical: at the Café associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis Free admission.

German :

Trio Indie Rock Progressive Folk.

Wie aus einem Kuriositätenkabinett entsprungen, tendiert ihre Musik dazu, die Klangrichtungen zu vervielfachen und die stilistischen Kompasse durcheinander zu bringen, indem sie asymmetrische Rhythmen, Fragmente der konkreten Musik, mehrsprachigen Gesang und Popmusik miteinander verbindet.

Praktische Informationen: im Café associatif l’Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis Freier Eintritt.

Italiano :

Trio Indie Rock Progressive Folk.

Come un oggetto uscito da un gabinetto di curiosità, la loro musica tende a moltiplicare le direzioni sonore e a depistare le bussole stilistiche, combinando ritmi asimmetrici, frammenti di musique concrète, canto in diverse lingue e scrittura pop.

Pratica: presso il Café associatif l’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis Ingresso libero.

Espanol :

Indie Rock Trío de folk progresivo.

Como sacada de un gabinete de curiosidades, su música tiende a multiplicar las direcciones sonoras y a desviar las brújulas estilísticas combinando ritmos asimétricos, fragmentos de musique concrète, canto en varios idiomas y escritura pop.

Práctico: en el Café asociativo l’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis Entrada gratuita.

