Concert du Trio Parrhèsia en Anjou Loire et Sens Saint-Georges-sur-Loire
Concert du Trio Parrhèsia en Anjou Loire et Sens Saint-Georges-sur-Loire samedi 7 février 2026.
Concert du Trio Parrhèsia en Anjou
Loire et Sens 11 Chemin du Bois Guillou Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le Trio Parrhèsia est de retour en Anjou le 7 février 2026
Le Trio Parrhèsia se fait une joie de donner un nouveau concert pour ses auditeurs angevins
Franz Liszt Tristia
Wolfgang Amadeus Mozart trio K 502
Rebecca Clarke trio avec piano
Alcide Menetrier violon
Irène Jolys violoncelle
Melvil Chapoutot piano
Depuis l’été 2025, le Trio Parrhèsia réalise des tournées internationales, dont une tournée sans les plus grandes salles de Chine, affirmant son rayonnement sur la scène internationale.
Le Trio Parrhèsia est lauréat 2024 de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire et résident à la Fondation Singer-Polignac depuis 2025.
Irène Jolys joue un violoncelle de Tononi (1675-1730) et Alcide Menetrier un violon de Camillo Camilli (1703-1754) prêtés par John et Arthur Beare de Londres. .
Loire et Sens 11 Chemin du Bois Guillou Saint-Georges-sur-Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trio Parrhèsia returns to Anjou on February 7, 2026
L’événement Concert du Trio Parrhèsia en Anjou Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages