Concert du Trio Parrhèsia en Anjou Loire et Sens Saint-Georges-sur-Loire

Loire et Sens 11 Chemin du Bois Guillou Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Le Trio Parrhèsia est de retour en Anjou le 7 février 2026

Le Trio Parrhèsia se fait une joie de donner un nouveau concert pour ses auditeurs angevins

Franz Liszt Tristia

Wolfgang Amadeus Mozart trio K 502

Rebecca Clarke trio avec piano

Alcide Menetrier violon

Irène Jolys violoncelle

Melvil Chapoutot piano

Depuis l’été 2025, le Trio Parrhèsia réalise des tournées internationales, dont une tournée sans les plus grandes salles de Chine, affirmant son rayonnement sur la scène internationale.

Le Trio Parrhèsia est lauréat 2024 de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire et résident à la Fondation Singer-Polignac depuis 2025.

Irène Jolys joue un violoncelle de Tononi (1675-1730) et Alcide Menetrier un violon de Camillo Camilli (1703-1754) prêtés par John et Arthur Beare de Londres. .

+33 6 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com

English :

Trio Parrhèsia returns to Anjou on February 7, 2026

