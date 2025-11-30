Concert du Trio Pêr-Vari Kervarec Église Saint-Félix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

Récemment lauréat du Prix musical Produit en Bretagne 2025, le trio Pêr-Vari Kervarec vous propose un concert à l’église Saint-Félix, une expérience immersive et spirituelle, mêlant bombarde, chant, biniou, piano et orgue, dans un dialogue subtil entre la tradition bretonne et l’acoustique des lieux sacrés.Leur musique, à la fois enracinée et universelle, fait résonner la langue bretonne, la mémoire collective et l’émotion contemporaine.Le Trio Pêr-Vari Kervarec se distingue par une approche artistique singulière : chaque représentation est un voyage sonore et narratif qui tisse un lien fort entre les générations, les cultures et les spiritualités. Ils ont à cœur de faire vivre un patrimoine musical breton qui transcende les époques. Au-delà des mélodies, les musiciens racontent des histoires, tissent des récits qui transcendent les époques et les frontières. Sans artifice, avec authenticité et profondeur, ils nous rappellent que la musique est une langue universelle, un souffle qui unit et qui donne vie à une Bretagne intemporelle, ancrée dans le patrimoine mais toujours vibrante. Car la langue d’un peuple, c’est la peau de son âme : elle porte son histoire, sa mémoire et son identité. En faisant résonner les sonorités du breton, le Trio réaffirme cette vérité essentielle, celle d’un héritage qui vit à travers les mots et les notes. Derrière la magie du Trio Pêr-Vari Kervarec, trois musiciens d’exception, Pêr-Vari Kervarec, Brieuc Colléter et Tony Dudognon, unissent leur talent et leur sensibilité pour faire résonner la mémoire d’un peuple dans les églises et cathédrales de France. Chacun d’eux apporte sa couleur, sa maîtrise instrumentale et son souffle créatif, tissant un dialogue unique entre tradition et modernité.

Église Saint-Félix Nantes 44322