Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil Auditorium de Bideak Saint-Palais
dimanche 27 septembre 2026 · Auditorium de Bideak · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil
Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’association Loisirs et amitiés vous convie au concert de ce trio d’artistes venu de la Côte basque formant le groupe Piston Pistache qui fera revivre, en les revisitant à leur manière, les inoubliables chansons du répertoire d’André Bourvil, artiste talentueux et si attachant. .
Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com
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English : Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil
L’événement Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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