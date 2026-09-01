Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil Auditorium de Bideak Saint-Palais

Informations pratiques

Saint-Palais

Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association Loisirs et amitiés vous convie au concert de ce trio d’artistes venu de la Côte basque formant le groupe Piston Pistache qui fera revivre, en les revisitant à leur manière, les inoubliables chansons du répertoire d’André Bourvil, artiste talentueux et si attachant. .

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com

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English : Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil

L’événement Concert du Trio Piston Pistache hommage à Bourvil Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque