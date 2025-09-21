Concert du trio « Raisins et Amandes » Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes

Concert du trio « Raisins et Amandes » Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes dimanche 21 septembre 2025.

Concert du trio « Raisins et Amandes » Dimanche 21 septembre, 17h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Clôture musicale des Journées du Patrimoine : concert du trio Raisins et Amandes

Pour conclure les Journées du Patrimoine en beauté, le musée vous invite à un voyage musical porté par le trio toulousain Raisins et Amandes.

Leur répertoire s’inspire des chants de la diaspora juive :

Chants judéo-espagnols, nés après l’expulsion des juifs d’Espagne en 1492 et diffusés tout autour de la Méditerranée,

Chants yiddish, issus des traditions musicales des communautés d’Europe de l’Est.

Ces musiques racontent la vie, ses joies, ses drames, ses traditions. Une performance émouvante et pleine d’humanité pour clore ce week-end de découvertes patrimoniales.

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 http://www.tarbes.fr La visite de ce musée permet d’explorer de manière exhaustive le contexte du deuxième conflit mondial et de découvrir les personnages et les événements qui ont marqué l’histoire des Hautes-Pyrénées dans les années 30 et 40.

Fruit de la collaboration de 18 associations d’anciens combattants, de résistants et de déportés, ce musée a été inauguré en 1989.

Il présente une perspective unique sur cette période de l’histoire de France en utilisant 1 400 documents philatéliques, affiches, photographies, objets et maquettes, lesquels permettent de relier les événements mondiaux à l’échelle locale. Le musée met en évidence la lutte inlassable des résistants pour la libération de leur pays et pour la dignité humaine.

Initialement conçu comme une exposition itinérante par d’anciens déportés, le musée est maintenant hébergé dans un bâtiment d’une ancienne école.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les faits marquants de l’histoire locale ainsi que le destin des personnes qui ont laissé leur empreinte par leurs actions.

Depuis 1992, le musée est géré par les équipes municipales et propose chaque année une programmation comprenant plusieurs expositions temporaires d’art et d’histoire, ainsi que des conférences animées par des auteurs et des chercheurs locaux. Route de Pau.

Clôture musicale des Journées du Patrimoine : concert du trio Raisins et Amandes

©Raisins et Amandes