A l’occasion du Pardon de la chapelle Sainte-Barbe, le trio de folk voyageur Sünkyan (chant, guitares, percussions) propose son concert conté Rose . Il s’agit d’un voyage musical des terres celtiques à l’Asie, en passant par la Méditerranée, avec des chants et des textes qui évoquent la rose dans toutes ses symboliques. Entre légèreté et profondeur, spiritualité et sensualité, ce concert invite les spectateurs à la rêverie autant qu’à la réflexion. .

Chapelle Sainte-Barbe

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 7 67 11 45 35

