Concert du vendredi à la Buissonnière : CLBB Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

vendredi 2 octobre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville

Informations pratiques

Claville-Motteville

Concert du vendredi à la Buissonnière : CLBB

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Le vendredi 2 octobre, le café associatif La Buissonnière vous invite à son concert du vendredi !

Au programme : CLBB (alias Cobweb, CAB, Sœurs Cerbère…). Cet ensemble de groupe pop-rock vous proposera leurs propres composition pour une soirée musique inoubliable.

Réservation d’assiette apéro par mail avant le mercredi 30 septembre (dans la limite des places disponibles).

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Concert du vendredi à la Buissonnière : CLBB

L’événement Concert du vendredi à la Buissonnière : CLBB Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin