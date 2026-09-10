Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

vendredi 6 novembre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville

Informations pratiques

Claville-Motteville

Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 18:00:00

fin : 2026-11-06 23:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Le vendredi 6 novembre, le café associatif La Buissonnière vous invite à son concert du vendredi !

Au programme : Live in the Shade ! Découvrez ou redécouvrez ce groupe pop-rock local pour une soirée basse-guitarre-batterie rythmée.

Sans réservation

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade

L’événement Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin