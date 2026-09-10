Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
vendredi 6 novembre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville
Informations pratiques
Claville-Motteville
Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 18:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Le vendredi 6 novembre, le café associatif La Buissonnière vous invite à son concert du vendredi !
Au programme : Live in the Shade ! Découvrez ou redécouvrez ce groupe pop-rock local pour une soirée basse-guitarre-batterie rythmée.
Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
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English : Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade
L’événement Concert du vendredi à la Buissonnière : Live in the Shade Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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