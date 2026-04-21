Concert du vendredi de la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
Concert du vendredi de la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville vendredi 1 mai 2026.
Claville-Motteville
Concert du vendredi de la Buissonnière
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01 23:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le vendredi 1 mai, le café associatif La Buissonnière organise le concert du vendredi !
Au programme, le groupe Fénix composé de 4 musiciens, jouera des morceaux de Pop Rock et des compos perso.
Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du vendredi de la Buissonnière
L’événement Concert du vendredi de la Buissonnière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin