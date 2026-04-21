Concert du vendredi de la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Claville-Motteville

Concert du vendredi de la Buissonnière

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le vendredi 1 mai, le café associatif La Buissonnière organise le concert du vendredi !

Au programme, le groupe Fénix composé de 4 musiciens, jouera des morceaux de Pop Rock et des compos perso.

Sans réservation

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Concert du vendredi de la Buissonnière

L’événement Concert du vendredi de la Buissonnière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin