Concert du vendredi de la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
vendredi 4 septembre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville
Informations pratiques
Claville-Motteville
Concert du vendredi de la Buissonnière
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Le vendredi 4 septembre, le café associatif La Buissonnière organise le concert du vendredi !
Au programme, Vieux garçon Helmut Tellier qui interprètera des chanson françaises.
Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
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English : Concert du vendredi de la Buissonnière
L’événement Concert du vendredi de la Buissonnière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin