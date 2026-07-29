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AGENDA · Claville-Motteville

Concert du vendredi de la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

vendredi 4 septembre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Café-associatif La Buissonnière
Adresse
28 Rue de l'École
Ville
76690 Claville-Motteville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Claville-Motteville

Concert du vendredi de la Buissonnière

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Le vendredi 4 septembre, le café associatif La Buissonnière organise le concert du vendredi !

Au programme, Vieux garçon Helmut Tellier qui interprètera des chanson françaises.

Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association.   .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie   clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Concert du vendredi de la Buissonnière

L’événement Concert du vendredi de la Buissonnière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin