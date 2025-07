Concert du vent dans les bronches Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-01 19:30:00

Ce duo, rétif aux étiquettes, alterne le grave, le léger et le calembour. Les chansons laissent la place belle aux textes soulignés de riches arrangements où le hautbois, le saxo, l’accordéon et la guitare répondent aux voix.

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes culture@craponnesurarzon.fr

English :

This duo, resistant to labels, alternates serious, light-hearted and puns. The songs give pride of place to the lyrics, underlined by rich arrangements where oboe, sax, accordion and guitar meet the vocals.

German :

Dieses Duo, das sich gegen Etiketten wehrt, wechselt zwischen ernsten, leichten und witzigen Liedern. Die Lieder lassen viel Platz für die Texte, die von reichen Arrangements unterstrichen werden, in denen Oboe, Saxofon, Akkordeon und Gitarre den Stimmen antworten.

Italiano :

Questo duo, resistente alle etichette, alterna serietà, leggerezza e giochi di parole. Le canzoni mettono al primo posto i testi, sottolineati da ricchi arrangiamenti in cui oboe, sax, fisarmonica e chitarra incontrano la voce.

Espanol :

Este dúo, resistente a las etiquetas, alterna lo serio, lo desenfadado y los juegos de palabras. Las canciones dan protagonismo a las letras, subrayadas por ricos arreglos donde el oboe, el saxo, el acordeón y la guitarra se encuentran con la voz.

