Concert du violoniste Pierre Roland Doyenné de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire

Concert du violoniste Pierre Roland Doyenné de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire samedi 9 août 2025.

Concert du violoniste Pierre Roland

Doyenné de Saint-Hippolyte Chemin des Signeux, hameau de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Ce concert met en lumière des œuvres majeures du répertoire pour violon solo, interprétées par un artiste accompli

Première partie Biber (Passacaille en sol mineur), Bach (Sonate n°1 en sol mineur BWV 1001).

Deuxième partie Ysaÿe (Sonate n°2 en la mineur opus 27, Sonate n°3 en ré mineur opus 27).

Heinrich Biber virtuose autrichien du violon, connu pour ses Sonates du Rosaire, chef-d’œuvre inspiré par la prière et la méditation. ?

Jean-Sébastien Bach maître du violon et de la polyphonie, ses sonates et partitas pour violon seul sont des œuvres virtuoses et complexes. ?

Eugène Ysaÿe violoniste belge, ses 6 sonates opus 27 sont un hommage à Bach et un monument de la technique moderne du violon.

Pierre Roland, violoniste belge né en 1977, est diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles. Il a joué dans de nombreux orchestres prestigieux et s’est produit dans des salles renommées à travers le monde. Actuellement, il se consacre à l’enseignement.

Libre participation Buvette

En cas de pluie, repli à la salle communale du Bourg de Bonnay, rue du Pressoir. .

Doyenné de Saint-Hippolyte Chemin des Signeux, hameau de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté renouveaush@orange.fr

English : Concert du violoniste Pierre Roland

German : Concert du violoniste Pierre Roland

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du violoniste Pierre Roland Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2025-07-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)