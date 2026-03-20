Concert Dub Explosion

Salle polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

DUB EXPLOSION à partir de 20h30 à la salle des fêtes avec Kanka et Docteur Ganjah Stands, buvette et restauration sur place Tarifs 13 € en prévente (oandb.fr), 15 € sur place, plus d’infos au 06 79 32 37 27

DUB EXPLOSION à partir de 20h30 à la salle des fêtes avec Kanka et Docteur Ganjah Stands, buvette et restauration sur place Tarifs 13 € en prévente (oandb.fr), 15 € sur place, plus d’infos au 06 79 32 37 27 .

Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 32 37 27

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English : Concert Dub Explosion

DUB EXPLOSION: from 8:30 pm at the Salle des Fêtes with Kanka and Docteur Ganjah Stands, refreshments and catering on site Prices: 13? in advance (oandb.fr), 15? on site, more info on 06 79 32 37 27

L’événement Concert Dub Explosion Villetoureix a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne