Concert Dub Explosion Villetoureix
Concert Dub Explosion Villetoureix samedi 4 avril 2026.
Concert Dub Explosion
Salle polyvalente Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
DUB EXPLOSION à partir de 20h30 à la salle des fêtes avec Kanka et Docteur Ganjah Stands, buvette et restauration sur place Tarifs 13 € en prévente (oandb.fr), 15 € sur place, plus d’infos au 06 79 32 37 27
DUB EXPLOSION à partir de 20h30 à la salle des fêtes avec Kanka et Docteur Ganjah Stands, buvette et restauration sur place Tarifs 13 € en prévente (oandb.fr), 15 € sur place, plus d’infos au 06 79 32 37 27 .
Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 32 37 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Dub Explosion
DUB EXPLOSION: from 8:30 pm at the Salle des Fêtes with Kanka and Docteur Ganjah Stands, refreshments and catering on site Prices: 13? in advance (oandb.fr), 15? on site, more info on 06 79 32 37 27
L’événement Concert Dub Explosion Villetoureix a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne