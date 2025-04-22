Concert Dub Inc La Cartonnerie Reims

Concert Dub Inc

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Tout public

Strictly positive energy

Dub inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un vent de fraicheur incontesté.

Leur recette, mixant un sens de la mélodie inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a permis d’exporter leur reggae en dehors des frontières et de croiser le fer avec des artistes d’envergure.

Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par les voix de Bouchkour et Komlan, et leurs styles aussi différents que complémentaires. Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe l’importance du métissage, du mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Concert Dub Inc

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Dub Inc Reims a été mis à jour le 2025-04-22 par ADT de la Marne