Concert Dub Noz Bag Noz Saint-Thonan samedi 7 mars 2026.
Bag Noz 1 rue du Jardin des Lettres Saint-Thonan Finistère
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 04:00:00
2026-03-07
L’association Ragnampiza est fière de vous présenter sa soirée Dub Noz !
Pour cette danse on vous accueille au Bag-Noz à Saint-Thonan pour une session all night long !!
On recevra pour l’occasion
Le big and bad producteur William Spring de Roll and Record qui viendra tout droit de Rennes !
Pour l’accompagner au micro… Lasaï ! Qui débarquera de Madrid pour nous apporter un peu de chaleur sur le dancefloor !
Mais aussi Dam’s du Wooden Sound, qui nous partagera sa sélection ! Fresh from Guingamp !
Le tout sonorisé par Pass It On Sound System avec l’excellent Vince Ker Faya au micro !
Qui que tu sois et d’où que tu viennes, viens partager les bonnes vibrations !
– Billets en prévente sur helloasso.com ou sur place le jour de l’évènement. .
Bag Noz 1 rue du Jardin des Lettres Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 6 64 76 18 38
