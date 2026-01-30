Concert Dub Noz Bag Noz Saint-Thonan

Concert Dub Noz

Bag Noz 1 rue du Jardin des Lettres Saint-Thonan Finistère

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 04:00:00

2026-03-07

L’association Ragnampiza est fière de vous présenter sa soirée Dub Noz !

Pour cette danse on vous accueille au Bag-Noz à Saint-Thonan pour une session all night long !!

On recevra pour l’occasion

Le big and bad producteur William Spring de Roll and Record qui viendra tout droit de Rennes !

Pour l’accompagner au micro… Lasaï ! Qui débarquera de Madrid pour nous apporter un peu de chaleur sur le dancefloor !

Mais aussi Dam’s du Wooden Sound, qui nous partagera sa sélection ! Fresh from Guingamp !

Le tout sonorisé par Pass It On Sound System avec l’excellent Vince Ker Faya au micro !

Qui que tu sois et d’où que tu viennes, viens partager les bonnes vibrations !

– Billets en prévente sur helloasso.com ou sur place le jour de l’évènement. .

