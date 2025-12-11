Concert Dubadub Experience Le SEW Morlaix

Concert Dubadub Experience

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-01-17 21:30:00

fin : 2026-01-17 03:30:00

2026-01-17

Stand High Patrol présente une nouvelle édition des soirées Dubadub Experience à SEW ! Les Dubadub musketeerz bougent leur sono et mobilisent la crème de leurs équipes. Soundsystem maison, invités de marque, projections d’images géantes assurées par Diazzo le collectif créé les conditions de danse idéales. Are you ready for the dubadub experience ?

STAND HIGH PATROL (Pupajim Rootystep Merry Mac Gyver) RN12

Plus de Vingt ans d’activité, un statut de pilier de la scène dub indiscutable et une folle envie de faire trembler les murs à coups de classiques et de nouveautés quelques mois seulement après la sortie de leur nouvel album Underground Oasis , Rootystep, Mac Gyver, Pupajim et Merry reviennent à SEW !

FB https://www.facebook.com/STANDHIGHPATROL

Insta https://www.instagram.com/standhighrecords/

ASHER SENATOR UK

Actif en milieu soundsystem depuis les années 80, Asher Senator compte parmi les véritables fastchat originators. Formé à l’école du mythique Saxon Sound, passé maître dans l’exercice du freestyle, le MC originaire de Clapham (Sud de Londres) est l’un des grands noms du reggae digital UK. Réputé pour sa versatilité et ses qualités de maître de cérémonie hors pair, Asher brule les dancehalls en jouant avec les rimes à la vitesse de l’éclair. Il sera l’invité de Stand High Patrol pour cette nouvelle session Dubadub Experience. Energie positive et déferlantes de lyrics à prévoir !

Insta https://www.instagram.com/asher_senator/

REEMSHOT FR

Selecta et collectionneuse issue de la région lilloise, habituée des sessions soundsystem locales ou d’outre manche depuis qu’elle est en age d’y poser les pieds, Reemshot a rapidement développé une aptitude à digger des pépites et à animer des sessions soundsystem. Ses sélections qui s’étendent du reggae des early 70’s jusqu’aux productions dub modernes font la part belle au reggae spirituel et militant. Reemshot joue précis, pointu, groovy, ruff et méditatif. Elle partage des vibes qui secouent les corps, qui éveillent les esprits et qui touchent les cœurs.

Insta https://www.instagram.com/reemshot_/ .

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

