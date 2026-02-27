Concert DUCKY JIM TRIO St Patrick

15 bis rue du maréchal de Lattre Le Busseau Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Fêtons la Saint Patrick comme il se doit, organisé par l’Association L’Empreinte. On se retrouve Chez Le P’tit Canaillou pour savourer un Menu Irlandais.

Un Super concert de Rockabilly et bien sûr des boissons fraîches. .

15 bis rue du maréchal de Lattre Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 20 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert DUCKY JIM TRIO St Patrick

L’événement Concert DUCKY JIM TRIO St Patrick Le Busseau a été mis à jour le 2026-02-24 par CC Val de Gâtine