Concert « Duda Vale » Bar associatif L’Ecurie Genêts
vendredi 25 septembre 2026 · Bar associatif L'Ecurie · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Concert « Duda Vale »
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Dîner-concert avec « Duda Vale », musique du Brésil.
Restauration sur place à partir de 19h – Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
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English : Concert « Duda Vale »
L’événement Concert « Duda Vale » Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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