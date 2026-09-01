Informations pratiques

Genêts

Concert « Duda Vale »

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Dîner-concert avec « Duda Vale », musique du Brésil.

Restauration sur place à partir de 19h – Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

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English : Concert « Duda Vale »

L’événement Concert « Duda Vale » Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts