Concert : « Dulce Folia » Cathédrale Saint-Antonin Pamiers

Concert : « Dulce Folia » Dimanche 21 septembre, 18h00 Cathédrale Saint-Antonin Ariège

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Quand la sacqueboute rencontre la guitare…

Qui aurait cru que la sacqueboute et la guitare pouvaient dialoguer ? Un peu comme le mariage de la carpe et du lapin, direz-vous… Et pourtant, deux musiciens des Sacqueboutiers relèvent ce défi avec brio dans un programme conçu comme un voyage musical à travers l’Espagne.

Un boléro par ici, une tarentelle par là, la douceur d’une canción, le tout généreusement arrosé de folia. Ce concert célèbre les œuvres de Murcia, Sanz, Fuenllana, Arcas, Marin… et même Lully !

Avec humour et improvisation, nos deux maîtres de cérémonie vous convient à un véritable banquet festif, où les frontières entre styles et époques se fondent dans une joyeuse complicité musicale.

Concert proposé par la Ville de Pamiers

En 1499, l'église du Mercadal est élevée au rang de cathédrale. Cet édifice est la première église de la ville construite au XIIe siècle. Il n'en subsiste actuellement que le portail roman et les chapiteaux historiés. Au XIIIe siècle, l'église est agrandie. Il ne reste de cette intervention que le clocher-porche. La cathédrale est en partie détruite entre 1557 et 1577. En 1662 début la reconstruction avec intégration des parties sauvées. L'édifice se compose d'une nef unique avec chapelles, terminée par un chevet à cinq pans. A la Révolution, l'église sert d'entrepôt pour les fourrages de l'armée. Divers restaurations sont entreprises au cours du XIXe siècle, après le rétablissement du siège (choeur, clocher et toitures de 1833 à 1875, abside et transept de 1851 à 1863…). Le maître-autel est construit entre 1838 et 1847.

