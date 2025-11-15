Concert Dún Briste Le Yard Étretat

Concert Dún Briste

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Ambiance festive garantie au Yard d’Étretat avec le groupe Dun Briste, qui fait vibrer les cordes et les cœurs au son des mélodies traditionnelles irlandaises. Entre airs entraînants et ballades envoûtantes, laissez-vous emporter par l’énergie authentique de cette formation qui fait souffler un vent d’Irlande sur la côte d’Albâtre. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Concert Dún Briste

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Dún Briste Étretat a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie