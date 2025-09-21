Concert Dun-le-Palestel
Concert Dun-le-Palestel dimanche 21 septembre 2025.
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Concert dans la salle Apollo de l’orchestre départemental cadet de l’Indre et de l’orchestre en herbe de Bussière Dunoise à 15h.
rens 06 88 91 59 12 .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 91 59 12
