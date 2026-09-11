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Concert « Duo 3 » au Château des Pipots, Château des Pipots, Wimille

dimanche 20 septembre 2026 · Château des Pipots · Wimille

Concert « Duo 3 » au Château des Pipots, Château des Pipots, Wimille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Pipots
Adresse
rue du lieutenant dely wimille
Ville
62126 Wimille
Département
Pas-de-Calais

Concert « Duo 3 » au Château des Pipots Dimanche 20 septembre, 16h00 Château des Pipots Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

C’est au voyage que Chloé Marot et Nathalie Brouiller vous invitent à travers un Duo à 3 : Guitare, flûte et chant.
De l’Europe à l’Amérique latine, leur musique vous transportera par ses couleurs chatoyantes et la finesse des arrangements des deux interprètes.
Un concert idéal pour commencer la saison musicale et entrer doucement dans l’automne au coeur des écrins des Journées Européennes du Patrimoine.
En partenariat avec Arts Scène

Château des Pipots rue du lieutenant dely wimille Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France
C’est au voyage que Chloé Marot et Nathalie Brouiller vous invitent à travers un Duo à 3 : Guitare, flûte et chant.

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