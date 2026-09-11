Informations pratiques

Concert « Duo 3 » au Château des Pipots Dimanche 20 septembre, 16h00 Château des Pipots Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

C’est au voyage que Chloé Marot et Nathalie Brouiller vous invitent à travers un Duo à 3 : Guitare, flûte et chant.

De l’Europe à l’Amérique latine, leur musique vous transportera par ses couleurs chatoyantes et la finesse des arrangements des deux interprètes.

Un concert idéal pour commencer la saison musicale et entrer doucement dans l’automne au coeur des écrins des Journées Européennes du Patrimoine.

En partenariat avec Arts Scène

Château des Pipots rue du lieutenant dely wimille Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France

C’est au voyage que Chloé Marot et Nathalie Brouiller vous invitent à travers un Duo à 3 : Guitare, flûte et chant.

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