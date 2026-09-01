Informations pratiques

Escots

Concert : Duo A l’Air Libre

En l’église ESCOTS Escots Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert du duo A L’AIR LIBRE en l’église d’Escots, suivi du verre de l’amitié.

Entrée 10€, places limitées. Enfant moins de 12 ans gratuit. Paiement sur place, pas de carte bancaire.

Réservation au 06 22 01 29 86 ou 06 08 63 86 90

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En l’église ESCOTS Escots 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 01 29 86

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English :

Concert by the duo A L’AIR LIBRE at the Escots Church, followed by a friendly drink.

Admission: 10?, limited seating. Children under 12 are free. Payment on site; credit cards not accepted.

Reservations at 06 22 01 29 86 or 06 08 63 86 90

L’événement Concert : Duo A l’Air Libre Escots a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65