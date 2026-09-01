Concert : Duo A l’Air Libre En l’église Escots
dimanche 20 septembre 2026 · En l'église · Escots
Informations pratiques
Escots
Concert : Duo A l’Air Libre
En l’église ESCOTS Escots Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert du duo A L’AIR LIBRE en l’église d’Escots, suivi du verre de l’amitié.
Entrée 10€, places limitées. Enfant moins de 12 ans gratuit. Paiement sur place, pas de carte bancaire.
Réservation au 06 22 01 29 86 ou 06 08 63 86 90
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En l’église ESCOTS Escots 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 01 29 86
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English :
Concert by the duo A L’AIR LIBRE at the Escots Church, followed by a friendly drink.
Admission: 10?, limited seating. Children under 12 are free. Payment on site; credit cards not accepted.
Reservations at 06 22 01 29 86 or 06 08 63 86 90
L’événement Concert : Duo A l’Air Libre Escots a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65