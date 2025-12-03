Concert DuO A’2 Accordéon, clarinette et saxophone

Cornac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

DuO A’2, groupe composé de Annette Poulard et Amélie Castel vous emporte dans une aventure humaine captée par l’énergie musicale. Un tango d’Astor Piazzola : un tourbillon de sons lumineux habité par leur enthousiasme contagieux

Restauration sur place

Tout public, proposé par Faso-Lot et les Amis de Cornac .

Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 30 03 37 48

English :

DuO A’2, a group made up of Annette Poulard and Amélie Castel, takes you on a human adventure captured by the musical energy of the band

