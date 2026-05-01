Fessenheim

Concert Duo Accords d’Ames

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Mêlant la parole et le chant Anne-Catherine Lemoine raconte à sa manière de grands standards de la chanson française (Barbara, Brel, Bécaud, Montand, Aznavour…), Bruno Weigerding laisse courir ses doigts sur le piano au rythme de ses respirations. Le Duo Accords d’âmes, c’est une voix, quelques touches de piano et deux cœurs qui vibrent à l’unisson sur les mêmes émotions. .

rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93 mercrediscomcom@hotmail.fr

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English :

L’événement Concert Duo Accords d’Ames Fessenheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach