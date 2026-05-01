Concert Duo Accords d’Ames Fessenheim
Concert Duo Accords d’Ames Fessenheim mercredi 27 mai 2026.
Fessenheim
Concert Duo Accords d’Ames
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Mêlant la parole et le chant Anne-Catherine Lemoine raconte à sa manière de grands standards de la chanson française (Barbara, Brel, Bécaud, Montand, Aznavour…), Bruno Weigerding laisse courir ses doigts sur le piano au rythme de ses respirations. Le Duo Accords d’âmes, c’est une voix, quelques touches de piano et deux cœurs qui vibrent à l’unisson sur les mêmes émotions. .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93 mercrediscomcom@hotmail.fr
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English :
L’événement Concert Duo Accords d’Ames Fessenheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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