Concert – Duo AIRIA & chœur basque AIZKOA Temple Bellocq samedi 20 septembre 2025.

Libre participation. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Le duo AIRIA s’associe au chœur basque AIZKOA pour un concert exceptionnel au temple protestant de Bellocq.

Un moment musical mêlant voix, harmonie et culture basque, dans un lieu chargé d’histoire et de spiritualité.

Temple Rue du Temple, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Association Mary Ann Harrisson Bohin