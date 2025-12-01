Concert Duo Archipel Chinon
Concert Duo Archipel Chinon dimanche 28 décembre 2025.
Concert Duo Archipel
Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Le Duo Archipel, composé de Timothée Vinour et Alexis Clerville, se produira dans un concert autour d’un repertoire mettant à l’honneur l’Amérique du Sud (Radames Gnatalli & Astor Piazzolla), ainsi que la figure de Mario Castelnuovo-Tedesco.
Place du Général de Gaulle Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
The Archipel Duo, made up of Timothée Vinour and Alexis Clerville, will perform a concert featuring a repertoire that honors South America (Radames Gnatalli & Astor Piazzolla), as well as the figure of Mario Castelnuovo-Tedesco.
