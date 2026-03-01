Concert Duo argentin Turica Doncel Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain
Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
De sa voix douce et assurée, Ana raconte les voyages et les amours, les
peines et les combats. Elle s’accompagne au bombo, le tambour
traditionnel argentin, et est soutenue par la voix et la guitare de
German, son compagnon de musique, de voyage et de vie. .
Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
