Concert Duo argentin Turica Doncel Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain

Concert Duo argentin Turica Doncel

Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d'Or

2026-03-27 20:00:00

2026-03-27 22:30:00

2026-03-27

De sa voix douce et assurée, Ana raconte les voyages et les amours, les

peines et les combats. Elle s’accompagne au bombo, le tambour

traditionnel argentin, et est soutenue par la voix et la guitare de

German, son compagnon de musique, de voyage et de vie. .

