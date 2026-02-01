Concert Duo Arrin Rue de l’Eglise Bonneval-sur-Arc
Concert Duo Arrin Rue de l’Eglise Bonneval-sur-Arc dimanche 22 février 2026.
Concert Duo Arrin
Rue de l'Eglise Eglise Notre-Dame de l'Assomption Bonneval sur Arc Bonneval-sur-Arc Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 18:30:00
fin : 2026-02-22 19:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Une petite heure de douceur dans un monde de bruit avec le Duo Arrin, pour cocooner vos oreilles.
.
Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Bonneval sur Arc Bonneval-sur-Arc 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes andrea.heaney@orange.fr
English : Concert Duo Arrin
A gentle hour in a noisy world with Duo Arrin, to cocoon your ears.
