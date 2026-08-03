Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme ! Le Pouldu Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme !

Le Pouldu Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Une petite heure de douceur dans un monde de bruit

Le duo arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!) instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit. .

Le Pouldu Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 50 97 83 68

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English :

L’événement Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme ! Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS