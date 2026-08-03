Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme ! Le Pouldu Clohars-Carnoët
samedi 5 septembre 2026 · Le Pouldu · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme !
Le Pouldu Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05 22:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Une petite heure de douceur dans un monde de bruit
Le duo arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!) instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit. .
Le Pouldu Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 50 97 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme ! Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype L’INSTANT T Clohars-Carnoët 3 août 2026
- Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët 3 août 2026
- Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët 3 août 2026
- Stage de voile Optimist perfectionnement (8-10 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët 3 août 2026
- Stage de voile Catamaran perfectionnement (10-14 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët 3 août 2026