Informations pratiques

Saint-Jean-Trolimon

Concert Duo Arrin

Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le duo ARRIN est composé d’Andréa Ingham (chant, flûte traversière) et Richard Heaney (chant, guitare).

Tous deux originaires du Royaume-Uni, les deux musiciens proposent une musique à la croisée du jazz, du classique et des airs traditionnels celtiques.

Ils viendront sublimer l’écrin que constitue la chapelle Saint-Évy.

Le duo promet ainsi d’offrir aux auditeurs une heure de douceur dans un monde de bruit . .

Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Duo Arrin Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Destination Pays Bigouden