Concert Duo Arrin Saint-Jean-Trolimon
mardi 4 août 2026 · Saint-Jean-Trolimon
Informations pratiques
Saint-Jean-Trolimon
Concert Duo Arrin
Saint-Jean-Trolimon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le duo ARRIN est composé d’Andréa Ingham (chant, flûte traversière) et Richard Heaney (chant, guitare).
Tous deux originaires du Royaume-Uni, les deux musiciens proposent une musique à la croisée du jazz, du classique et des airs traditionnels celtiques.
Ils viendront sublimer l’écrin que constitue la chapelle Saint-Évy.
Le duo promet ainsi d’offrir aux auditeurs une heure de douceur dans un monde de bruit . .
Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert Duo Arrin Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Destination Pays Bigouden