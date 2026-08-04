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AGENDA · Saint-Jean-Trolimon

Concert Duo Arrin Saint-Jean-Trolimon

mardi 4 août 2026 · Saint-Jean-Trolimon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Ville
29120 Saint-Jean-Trolimon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Jean-Trolimon

Concert Duo Arrin

Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Le duo ARRIN est composé d’Andréa Ingham (chant, flûte traversière) et Richard Heaney (chant, guitare).
Tous deux originaires du Royaume-Uni, les deux musiciens proposent une musique à la croisée du jazz, du classique et des airs traditionnels celtiques.
Ils viendront sublimer l’écrin que constitue la chapelle Saint-Évy.
Le duo promet ainsi d’offrir aux auditeurs une heure de douceur dans un monde de bruit .   .

Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Duo Arrin Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Destination Pays Bigouden