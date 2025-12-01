Concert duo Astrel et Duodebal Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Concert duo Astrel et Duodebal

Deux formations qui vous feront danser jusqu’au bout de la nuit ; bourrées, mazurkas, scottishs, cercles circassiens, valses, mais aussi chapelloise, maraîchine, ronds de Landéda ou de St Vincent… entrez dans la danse !

Duo ASTREL (Alsace) quatre mains et deux pieds de vivacité et de malice au service des pas dansés. Sandrine, violon, chant et Tom, accordéon, chant dansent sur un répertoire traditionnel d’Europe et de compositions virevoltantes.

& DuodeBal (Lorraine) Jean-Luc, accordéon, chant et Raoul, guitare/bouzouki ces compères de musiques à danser forment un duo énergique et généreux, au service de la danse. Leur complicité musicale, nourrie par l’;écoute et l’improvisation, donne vie à

un son chaleureux, parfois intime, parfois explosif, toujours dansant.Tout public

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 50 21 17 contactacdim@gmail.com

Two bands that will keep you dancing until the end of the night: bourrées, mazurkas, scottishs, circus circles, waltzes, but also chapelloise, maraîchine, Landéda or St Vincent rounds… get in the dance!

Duo ASTREL (Alsace): four hands and two feet of vivacity and mischief at the service of dance steps. Sandrine, violin, vocals, and Tom, accordion, vocals, dance to a traditional European repertoire of twirling compositions.

& DuodeBal (Lorraine) Jean-Luc, accordion, vocals and Raoul, guitar/bouzouki? these dance-music compatriots form an energetic, generous duo at the service of dance. Their musical complicity, nurtured by listening and improvisation, brings to life

sometimes intimate, sometimes explosive, always danceable.

