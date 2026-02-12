Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon Rue Canta Bise Roussas
Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon Rue Canta Bise Roussas samedi 7 mars 2026.
Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Ophélie Dècle: Flûte traversière
Dimitri Saussard: accordéon
.
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ophélie Dècle: flute
Dimitri Saussard: accordion
L’événement Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon Roussas a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes