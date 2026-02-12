Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon Rue Canta Bise Roussas

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00
Ophélie Dècle: Flûte traversière
Dimitri Saussard: accordéon
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

