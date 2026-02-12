Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon Rue Canta Bise Roussas

Concert Duo Astreos , flûte traversière et accordéon

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Ophélie Dècle: Flûte traversière

Dimitri Saussard: accordéon

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Ophélie Dècle: flute

Dimitri Saussard: accordion

