Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT Plouhinec
Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT Plouhinec vendredi 17 avril 2026.
Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT
Eglise de Plozévet Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Née des ruines du silence imposé par le puritanisme, la musique de scène anglaise retrouve, avec la Restauration, un éclat singulier. Entre théâtre parlé, airs, danses et enchantements, elle invente un langage profondément original, où se croisent la tradition anglaise et les influences venues du continent.
De Matthew Locke, James Hart et Giovanni Battista Draghi à Henry Purcell, puis John Eccles, se dessine ainsi tout un monde de théâtre, de poésie et d’affects, où la voix devient tour à tour confidence, séduction, plainte ou apparition. Avec Händel, enfin, Londres s’ouvre pleinement à l’opéra chanté, sans renoncer à cette intensité expressive qui fait la singularité de la scène anglaise.
Dans l’intimité du duo chant clavecin, ce parcours révèle toute la finesse, la liberté et le pouvoir d’évocation d’un répertoire à la fois raffiné, dramatique et profondément vivant.
Lieu Eglise de PLOZEVET .
Eglise de Plozévet Plouhinec 29780 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT
L’événement Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Plouhinec (Finistère)
- Repair café Ateliers Jean Moulin Plouhinec 4 avril 2026
- Salon des collectionneurs Plouhinec 5 avril 2026
- Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale Plouhinec 11 avril 2026
- Stage de cirque pour enfants Plouhinec 13 avril 2026
- Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Quai Jean Jade Plouhinec 14 avril 2026