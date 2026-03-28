Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT

Eglise de Plozévet Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Née des ruines du silence imposé par le puritanisme, la musique de scène anglaise retrouve, avec la Restauration, un éclat singulier. Entre théâtre parlé, airs, danses et enchantements, elle invente un langage profondément original, où se croisent la tradition anglaise et les influences venues du continent.

De Matthew Locke, James Hart et Giovanni Battista Draghi à Henry Purcell, puis John Eccles, se dessine ainsi tout un monde de théâtre, de poésie et d’affects, où la voix devient tour à tour confidence, séduction, plainte ou apparition. Avec Händel, enfin, Londres s’ouvre pleinement à l’opéra chanté, sans renoncer à cette intensité expressive qui fait la singularité de la scène anglaise.

Dans l’intimité du duo chant clavecin, ce parcours révèle toute la finesse, la liberté et le pouvoir d’évocation d’un répertoire à la fois raffiné, dramatique et profondément vivant.

Lieu Eglise de PLOZEVET .

Eglise de Plozévet Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT

L’événement Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz