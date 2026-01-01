CONCERT Duo Blouge | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 23:59:00
2026-01-30
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 30 janvier pour un concert avec le duo Blouge dans le bar de L’Autre Lieu à partir de 19h pour un concert à 20h. .
61 rue de L'Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
English : Concert Duo Blouge | Bar de L’Autre Lieu
