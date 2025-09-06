Concert Duo Bulle Douchapt

Concert avec Duo Bulle (bossa, funk, jazz) à partir de 19h30 au restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Restauration possible sur place avec un menu unique, réservations conseillées au 05 53 92 15 41.

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41

English : Concert Duo Bulle

Concert with Duo Bulle (bossa, funk, jazz) from 7:30pm at the restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering available on site with a unique menu, reservations recommended on 05 53 92 15 41.

German : Concert Duo Bulle

Konzert mit Duo Bulle (Bossa, Funk, Jazz) ab 19:30 Uhr im Restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Verpflegung vor Ort mit einem einheitlichen Menü möglich, Reservierungen werden unter 05 53 92 15 41 empfohlen.

Italiano :

Concerto con il Duo Bulle (bossa, funk, jazz) dalle 19.30 presso il ristorante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering disponibile in loco con un menu unico, prenotazione consigliata allo 05 53 92 15 41.

Espanol : Concert Duo Bulle

Concierto del Dúo Bulle (bossa, funk, jazz) a partir de las 19.30 h en el restaurante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering disponible in situ con un menú único, se recomienda reservar en el 05 53 92 15 41.

