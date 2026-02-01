Concert Duo Cafuné Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Concert Duo Cafuné

Samedi 28 février 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Que diriez-vous d’une soirée consacrée à l’amour et la langue portugaise, de la Samba au Fado, du Forro à la Morna? Des chansons dans la langue de la saudade, des percussions, du ukulele et une histoire qui se déroule autour des mots d’amour en portugais.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

English :

How about an evening devoted to love and the Portuguese language, from Samba to Fado, from Forro to Morna? Songs in the language of saudade, percussion, ukulele and a story that unfolds around the words of love in Portuguese.

