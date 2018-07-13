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AGENDA · Nolay

Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare Nolay

lundi 13 juillet 2026 · Nolay

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église Saint Martin
Ville
21340 Nolay
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Nolay

Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare

Église Saint Martin Nolay Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 19:15:00

Date(s) :
2026-07-13

DUO CANOPÉE
Laura Rouy Guitare / Pauline Ngolo Violoncelle
Lundi 13 Juillet 18 h

Les Heures Musicales de Saint-Martin de NOLAY
Astor Piazzolla
Mathias Duplessy
Heitor Villa-Lobos
Django Reinhardt
Johann Sebastian Bach
Roland Dyens
Église Saint-Martin   .

Église Saint Martin Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   desplantesf@gmail.com

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English : Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare

L’événement Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare Nolay a été mis à jour le 2026-07-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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