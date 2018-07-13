Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare Nolay
lundi 13 juillet 2026 · Nolay
Informations pratiques
Nolay
Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare
Église Saint Martin Nolay Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 19:15:00
Date(s) :
2026-07-13
DUO CANOPÉE
Laura Rouy Guitare / Pauline Ngolo Violoncelle
Lundi 13 Juillet 18 h
Les Heures Musicales de Saint-Martin de NOLAY
Astor Piazzolla
Mathias Duplessy
Heitor Villa-Lobos
Django Reinhardt
Johann Sebastian Bach
Roland Dyens
Église Saint-Martin .
Église Saint Martin Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté desplantesf@gmail.com
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English : Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare
L’événement Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare Nolay a été mis à jour le 2026-07-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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