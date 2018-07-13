Informations pratiques

Nolay

Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare

Église Saint Martin Nolay Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 19:15:00

Date(s) :

2026-07-13

DUO CANOPÉE

Laura Rouy Guitare / Pauline Ngolo Violoncelle

Lundi 13 Juillet 18 h

Les Heures Musicales de Saint-Martin de NOLAY

Astor Piazzolla

Mathias Duplessy

Heitor Villa-Lobos

Django Reinhardt

Johann Sebastian Bach

Roland Dyens

Église Saint-Martin .

Église Saint Martin Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté desplantesf@gmail.com

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English : Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare

L’événement Concert Duo Canopée Violoncelle Guitare Nolay a été mis à jour le 2026-07-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)