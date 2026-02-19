Concert Duo chambouletout Salon
Concert Duo chambouletout Salon samedi 7 mars 2026.
Concert Duo chambouletout
Salon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Chansons françaises et québécoises
organisé par le comité de jumelage et Périgord Québec Francophonie
Réservations obligatoires au 06 79 39 29 67
Chansons françaises et québécoises
organisé par le comité de jumelage et Périgord Québec Francophonie
Réservations obligatoires au 06 79 39 29 67 .
Salon 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 39 29 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French and Quebec songs
organized by the twinning committee and Périgord Québec Francophonie
Reservations essential on 06 79 39 29 67
L’événement Concert Duo chambouletout Salon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux