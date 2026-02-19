Concert Duo chambouletout

Salon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Chansons françaises et québécoises

organisé par le comité de jumelage et Périgord Québec Francophonie

Réservations obligatoires au 06 79 39 29 67

Salon 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 39 29 67

English :

French and Quebec songs

organized by the twinning committee and Périgord Québec Francophonie

Reservations essential on 06 79 39 29 67

