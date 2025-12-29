Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas Espace Tannerie Agen
Espace Tannerie 20 rue Cajarc Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Duo de chansons latino-américaines et ibériques à deux voix, guitare et petites percussions. Amélie et Luisa font le choix d’un répertoire valorisant le féminin dans un concert interactif et chaleureux.
Espace Tannerie 20 rue Cajarc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas
Duo of Latin-American and Iberian songs with two voices, guitar and small percussion instruments. Amélie and Luisa have chosen a repertoire that highlights the feminine in a warm, interactive concert.
