Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas Espace Tannerie Agen

Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas

Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas Espace Tannerie Agen dimanche 8 février 2026.

Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas

Espace Tannerie 20 rue Cajarc Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Duo de chansons latino-américaines et ibériques à deux voix, guitare et petites percussions. Amélie et Luisa font le choix d’un répertoire valorisant le féminin dans un concert interactif et chaleureux.
Duo de chansons latino-américaines et ibériques à deux voix, guitare et petites percussions. Amélie et Luisa font le choix d’un répertoire valorisant le féminin dans un concert interactif et chaleureux.   .

Espace Tannerie 20 rue Cajarc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 29 96  accueil.espace.tannerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas

Duo of Latin-American and Iberian songs with two voices, guitar and small percussion instruments. Amélie and Luisa have chosen a repertoire that highlights the feminine in a warm, interactive concert.

L’événement Concert duo chansons latino américaines Entre Dos Almas Agen a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Destination Agen