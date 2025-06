Concert duo chant lyrique soprano et viole de gambe Bois-Guilbert 20 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Concert duo chant lyrique soprano et viole de gambe 1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 18:00:00

fin : 2025-07-20 22:00:00

2025-07-20

Durant l’été musical au Jardins des Sculptures retrouvez un concert chaque dimanche.

Le dimanche 20 juillet découvrez la soprano Jeanne Coppey et le joueur de viole de gambe Jean Guillaumont.

Le concert dure 1h15.

Prévoyez d’arriver 20 minutes avant l’événement.

Entrée possible avec un billet qui vous donnera accès au concert, au jardin et aux expositions.

(En option) En supplément sur pré réservation un cocktail en présence du Chef Johann après le concert.

1108 Route d’Heronchelles

Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Concert duo chant lyrique soprano et viole de gambe

During the musical summer at the Jardins des Sculptures, enjoy a concert every Sunday.

On Sunday July 20, discover soprano Jeanne Coppey and viola da gamba player Jean Guillaumont.

The concert lasts 1h15.

Plan to arrive 20 minutes before the event.

Admission is possible with a ticket giving access to the concert, garden and exhibitions.

(Optional) In addition, upon prior reservation, a cocktail in the presence of Chef Johann after the concert.

German :

Während des Musiksommers im Jardins des Sculptures findet jeden Sonntag ein Konzert statt.

Am Sonntag, den 20. Juli, treten die Sopranistin Jeanne Coppey und der Gambenspieler Jean Guillaumont auf.

Das Konzert dauert 1 Stunde und 15 Minuten.

Planen Sie, 20 Minuten vor der Veranstaltung einzutreffen.

Eintritt mit einer Eintrittskarte möglich, die Ihnen Zugang zum Konzert, zum Garten und zu den Ausstellungen gewährt.

(Optional) Gegen Voranmeldung ist nach dem Konzert ein Cocktail in Anwesenheit von Chefkoch Johann erhältlich.

Italiano :

Durante l’estate musicale ai Jardins des Sculptures, godetevi un concerto ogni domenica.

Domenica 20 luglio, scoprite il soprano Jeanne Coppey e il violista da gamba Jean Guillaumont.

Il concerto dura 1 ora e 15 minuti.

Arrivare 20 minuti prima dell’evento.

L’ingresso è possibile con un biglietto che dà accesso al concerto, al giardino e alle mostre.

(Opzionale) Dopo il concerto, su prenotazione, è possibile gustare un cocktail in presenza dello chef Johann.

Espanol :

Durante el verano musical de los Jardines de las Esculturas, disfrute de un concierto cada domingo.

El domingo 20 de julio, descubra a la soprano Jeanne Coppey y al violagambista Jean Guillaumont.

El concierto dura 1 hora y 15 minutos.

Prevea llegar 20 minutos antes del evento.

Se puede entrar con una entrada que da acceso al concierto, al jardín y a las exposiciones.

(Opcional) Tras el concierto, previa reserva, podrá disfrutar de un cóctel en presencia del Chef Johann.

