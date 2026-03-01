Concert Duo Cheers Saint-Patrick Le Yard Étretat
Concert Duo Cheers Saint-Patrick
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 21:30:00
À l’occasion de la Saint-Patrick, le The Yard vous donne rendez-vous pour une soirée festive aux couleurs de l’Irlande.
Le pub accueillera le Duo Cheers, pour un concert de musique irlandaise dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Venez célébrer la Saint-Patrick autour d’un verre et profiter de la musique live au Yard ! .
