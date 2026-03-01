Concert Duo Cheers Saint-Patrick Le Yard Étretat

Concert Duo Cheers Saint-Patrick

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 21:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

À l’occasion de la Saint-Patrick, le The Yard vous donne rendez-vous pour une soirée festive aux couleurs de l’Irlande.

Le pub accueillera le Duo Cheers, pour un concert de musique irlandaise dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez célébrer la Saint-Patrick autour d’un verre et profiter de la musique live au Yard ! .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Duo Cheers Saint-Patrick

L’événement Concert Duo Cheers Saint-Patrick Étretat a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie