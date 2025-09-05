Concert « Duo Chloé Breillot Pierrick Hardy Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert « Duo Chloé Breillot Pierrick Hardy Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 5 septembre 2025.
Concert « Duo Chloé Breillot Pierrick Hardy
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 18:00:00
fin : 2025-09-05 23:30:00
Date(s) :
2025-09-05
Dîner-concert du duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy (fado). Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
English : Concert « Duo Chloé Breillot Pierrick Hardy
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Duo Chloé Breillot Pierrick Hardy Genêts a été mis à jour le 2025-08-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts