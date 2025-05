CONCERT DUO CHRISTINE & MARC – Saint-Jean-de-Fos, 13 juin 2025 07:00, Saint-Jean-de-Fos.

Hérault

CONCERT DUO CHRISTINE & MARC 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Duo musical accompagné d’un repas.

Le duo Christine et Marc est né d’une rencontre …

Celle de la voix douce et chaleureuse de Christine Gutknecht et de la guitare manouche toute en poésie de Marc Roger.

Une musique élégante et raffinée où les diverses influences musicales sont une invitation au voyage.

Un repas sera proposé sur place

– Tajine au poulet 12€

– Tajine végé 10€

Le repas sera servi de 19h à 19h30 et ensuite pendant l’entracte.

Pensez à réserver votre place et votre repas. .

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87 hosteldiablotin@gmail.com

English :

Musical duet accompanied by a meal.

German :

Musikalisches Duo, begleitet von einem Essen.

Italiano :

Duetto musicale accompagnato da un pasto.

Espanol :

Dúo musical acompañado de una comida.

L’événement CONCERT DUO CHRISTINE & MARC Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-05-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT