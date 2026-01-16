Concert Duo Christophe Monniot Didier Ithursarry Charleville-Mézières

Concert Duo Christophe Monniot Didier Ithursarry

En 2018, le saxophoniste Christophe Monniot et l’accordéoniste Didier Ithursarry tutoyaient les étoiles avec Hymnes à l’amour. Ils récidivent en 2021avec Deuxième Chance, un deuxième corps à corps, virtuose et espiègle, lyrique et puissant, léger et profond, qui mêle compositions personnelles et revisites réjouissantes en écho à leur attachement aux musiques populaires et traditionnelles. Du grand art ! D’un paso doble à une valse musette, leur duo incandescent bouscule les genres en se frottant au swing, au groove, à la complexité de la musique contemporaine et à la liberté du jazz avec une exigence musicale qui s’efface devant la fluidité et la tendresse du propos. Difficile de ne pas succomber à la sensibilité hors du commun qui renait éternellement dans le souffle du saxophoniste lunaire et à la variété de jeu, la puissance et la délicatesse extrême de l’accordéoniste. Sans trop de questions , ils naviguent de l’univers d’Yvette Horner à celui d’Olivier Messian en passant par Charles Mingus, précise Christophe Monniot… et sans fausse pudeur ni excès de zèle , ajoute Ithursarry… Jamais à bout de souffle, ces deux-là ne manquent pas d’air, l’anche battante de l’un répondant aux anches libres de l’autre. Leurs musiques nous emportent, se forment, enflent et s’amenuisent au gré des vents, glissant comme le blanc des nuages au ciel d’un bel azur. Marc PerroneBilletterie VERT BOCK , 17 Rue Irénée Carré, Charleville-Mézières , et à l’entrée du concert.

English :

In 2018, saxophonist Christophe Monniot and accordionist Didier Ithursarry reached for the stars with Hymnes à l?amour. They are back again in 2021 with Deuxième Chance, a second corps à corps, virtuoso and mischievous, lyrical and powerful, light and deep, mixing personal compositions and delightful revisits, echoing their attachment to popular and traditional music. Great art! From a paso doble to a musette waltz, their incandescent duo shakes up the genres by rubbing shoulders with swing, groove, the complexity of contemporary music and the freedom of jazz, with a musical rigor that fades in the face of the fluidity and tenderness of their message. It’s hard not to succumb to the uncommon sensitivity eternally reborn in the breath of the lunar saxophonist, and to the variety of play, power and extreme delicacy of the accordionist. without asking too many questions, says Christophe Monniot, they navigate from the world of Yvette Horner to that of Olivier Messian, via Charles Mingus… and without false modesty or overzealousness , adds Ithursarry… Never out of breath, these two are never short of air, the fluttering reed of one responding to the free reeds of the other. Their music carries us away, shaping, swelling and diminishing with the winds, gliding like white clouds across a beautiful azure sky. Marc PerroneBilletterie VERT BOCK , 17 Rue Irénée Carré, Charleville-Mézières , and at the concert entrance.

